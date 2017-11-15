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Командировка помешала Сечину явиться в суд

Политика

Представитель Генпрокуратуры также добавил, что никто из участников судебного процесса, по его мнению, не желает специально оскорбить суд

Москва, 15 ноября 2017, 14:37 — REGNUM  Причиной неявки руководителя «Роснефти» Игоря Сечина в суд для дачи показаний по леду экс-министра финансов РФ Алексея Улюкаева является его командировка, заявил 15 ноября в эфире радио «Говорит Москва» официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Командировки долгими не бывают. Думаю, всё будет решено к взаимному удовлетворению сторон, график согласуется и всё состоится», — заявил представитель ведомства.

Куренной также добавил, что никто из участников судебного процесса, по его мнению, не желает специально оскорбить суд.

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«Не думаю, что кто-то из участников процесса имеет намерение оскорблять суд», — добавил представитель Генеральной прокуратуры.

Напомним, накануне Сечина дважды вызывали в суд для дачи показаний, но он не явился. Первую повестку, по сообщению пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, он не получил.

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Дело Улюкаева

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