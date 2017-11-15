Эрдоган находится с государственным визитом в Катаре

Анкара, , 14:37 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил с официальным визитом Катар, сообщает 15 ноября Anadolu.

Лидер Турции провел встречу с эмиром Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани, которая состоялась в правительственном комплексе в Дохе.

После встречи лидеры двух государств планируют принять участие в заседании Высокого стратегического комитета, мероприятия, которое Турция и Катар проводят в третий раз.

Визит в Катар является третьим и последним государственным визитом президента Турции в рамках заграничного турне, начавшегося с посещения Российской Федерации и Кувейта.

Анкара является союзником Дохи в конфликте, разгоревшемся в Персидском заливе, в ходе которого Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали с Катаром дипломатические отношения.

Причиной дипломатического кризиса, по мнению региональных держав, стала поддержка Дохой террористических группировок. Однако, как отмечают эксперты, подлинной причиной стало политическое смещение Катара в сторону шиитского Ирана.

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