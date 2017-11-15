Лавров об обвинениях в адрес РФ со стороны Мадрида: «Больше нечем заняться»

Москва, , 13:59 — REGNUM Власти Испании, обвиняющие Москву и СМИ РФ во вмешательстве в кризис в Каталонии, пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем страны. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

«Касательно очередных обвинений в адрес России, RT со стороны на этот раз МИД и минобороны Испании, что нас обвиняют во вмешательстве в каталонский кризис, — говорит министр. — Мы (власти РФ) уже привыкли к тому, что, по некоторым наблюдениям, ряду наших партнеров в Европе, да и за океаном, больше нечем заняться, кроме как обвинять наши СМИ, объявлять их иностранными агентами».

По его словам, заявления политиков, звучащие в ряде европейских стран, можно объяснить наличием «нерешенных внутренних проблем».

«И, наверное, такую жареную сенсационную истерику устраивают для того, чтобы отвлечь внимание своих избирателей», — отметил глава МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис на пресс-конференции после встречи с главами МИД стран Европейского союза сообщил, что у Мадрида нет никаких доказательств причастности руководства РФ к публикации «недостоверных сообщений».

При этом Дастис отметил, что Мадрид уже проинформировал РФ о том, что на ее территории якобы находится сеть, которая рассылала «фейковые сообщения» о Каталонии.

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