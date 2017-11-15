Песков о публикации снимков Минобороны: «Ошибки случаются»

Москва, , 14:00 — REGNUM В ошибочной публикации фото из игры, которые Минобороны России выдало за отступление террористов в Сирии под прикрытием США, нет ничего страшного. Ошибки случаются, заявил 15 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ошибки случаются, и ничего страшного нет, если они своевременно корректируются. Что и было сделано Минобороны», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что данная ошибка была признана ведомством и своевременно исправлена, а значит, преувеличивать ее значение не стоит.

«В Минобороны сказали, что, скажем так, исполнитель, который допустил эту оплошность, был наказан соответствующим образом», — сказал представитель президента.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в министерстве обороны намерены проверить сотрудника, который прикрепил к пресс-релизу скриншот из игры. В ведомстве пояснили, что публикацию поддельных снимков допустил гражданский сотрудник.

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Напомним, кадры из компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron и старая иракская видеосъемка 2016 года сопровождали пресс-релиз Минобороны РФ 14 ноября с 13:00 до 14:00 мск.

Затем в ведомстве заменили фото на настоящие, на которых колонны боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отступали из города Абу-Кемаль в зону, подконтрольную силам коалиции США.

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