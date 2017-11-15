Киев: Минску не следует претендовать на миротворческие лавры

Киев, , 13:49 — REGNUM Голосование Минска против антироссийской резолюции Киева по Крыму на комитете Генеральной ассамблеи ООН — «нож в спину» Украине, написала 15 ноября первый заместитель спикера украинского парламента Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, Белоруссия во второй раз «предала» Украину, присоединившись к России и еще 23 странам, проголосовавшим против киевской резолюции о «нарушениях прав человека в Крыму». Первое «предательство» Белоруссии, подчеркнула Геращенко, состоялось в 2016 году также в ходе голосования по полуострову.

Читайте также: Белоруссия и Украина: совместный проект водных путей как угроза для России?

Украинский чиновник уверена, что Минск, заявляя о своей нейтральности, должен был воздержаться от голосования, как сделала 71 страна. В ином случае Белоруссия, по мнению депутата Верховной рады, не может претендовать на «миротворческие лавры».

Читайте также: Журналисты-политзаключенные: что роднит бандеровскую Украину и Белоруссию

Напомним, 14 ноября комитет Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам проголосовал за украинскую резолюцию по Крыму, в которой содержатся «рекомендации» России, которые должны быть осуществлены для прекращения «нарушений прав человека» на полуострове.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Генассамблеи ООН принял украинскую резолюцию по Крыму