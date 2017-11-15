Ситуация в Донбассе: холодная война РФ и США продолжается

Киев, , 13:56 — REGNUM Ни для кого не секрет, что у Москвы и Вашингтона изначально были разные концепции достижения мира в Донбассе, поэтому нет ничего удивительного в том, что на новой встрече помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера звучали те же тезисы, что и месяцем ранее. Так их последнюю встречу в Белграде прокомментировал для ИА REGNUM эксперт по вопросам геополитики и безопасности, глобальных и региональных инфраструктурных проектов Руслан Хубиев.

При этом аналитик отметил, что, с другой стороны, глобальный расклад сил стремительно меняется, и ситуация в других регионах мира прямо пропорционально сказывается и на украинском вопросе.

«Дональд Трамп, может быть, и хотел бы поговорить с Владимиром Путиным о комплексной сделке по Сирии, КНДР и Украине на полях АТЭС, но после неожиданных для Вашингтона военных успехов России и ее союзников (Ирана и Дамаска) в Абу-Кемале делать это стало просто бессмысленно. Российская коалиция блокировала и увела последний оплот террористов и стратегически важный коридор «Сирия — Ирак — Иран» буквально из-под носа американо-курдского наступления. И то, что должно было стать слабой позицией и предметом уступок для Москвы, стало к саммиту АТЭС потерей переговорных позиций со стороны Америки.

С вопросом Украины всё то же самое. Сначала Россия опередила Вашингтон в Совете Безопасности ООН с резолюцией «о миротворцах на Донбассе», в ответ США сделали вид, что это их устраивает, публично призвав Киев делать хорошую мину при плохой игре. Далее Америка на словах рекомендовала Украине не подавать свой проект резолюции и обсуждать исключительно российский вариант, но при этом кулуарно писала свой собственный пакет крайне спорных дополнений.

Официально США декларируют, что Минские соглашения должны быть реализованы, однако в тексте нынешнего документа, переданного Суркову, «миротворцам» приписывается получить согласие на размещение у Киева и Москвы, а не у Киева и республик.

То есть США наглым образом пытаются прописать Россию стороной конфликта и в резолюции Совбеза ООН. Вместо охраны жизни членов ОБСЕ США предлагают порядка тридцати вооруженных «охранников» на каждого из ее представителей, вместо непосредственного охранения — расширение зоны присутствия миссии, её численного состава и полномочий. Вместо размещения контингента на «линии разграничения» США подменяют этот термин на формулировку «зона конфликта», а ею Киев и Вашингтон называют всю территорию Восточной Украины вплоть до Ростовской области и прилегающих к ней российских границ», — подчеркивает аналитик.

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Поэтому заявление Владислава Суркова о том, что «из переданных нам американских дополнений к резолюции, в которой ровно 29 абзацев, только три показались нам хоть сколько-нибудь приемлемыми», считает эксперт, видится вполне логичным, «очевидно, что это именно так».

«США всё еще пытаются решить украинский вопрос банальным наскоком. Но, к сожалению для них, в современном мире это ошибочный подход. Сегодняшняя роль России в мировых процессах чрезвычайно велика, и чем больше позиций наша страна зарабатывает на ключевых для Америки стратегических направлениях — Ближнем Востоке, КНДР, сфере российско-китайского не нефтедолларового сотрудничества, тем уступчивее в логике компромиссов становится и Америка. Подвижки этого процесса уже есть: Европа и Украина полностью отсечена от обсуждения украинского вопроса, экивоки и «концерты» марионеток закончились, и начался непосредственный диалог двух великих держав.

Временной лаг между встречами Суркова и Волкера и далее будет сокращаться, следующая встреча в аналогичном формате намечена уже на конец года. Ну, а результаты этих процессов будут для нас тем успешнее, чем удачнее сложатся российские решения внутри и вне наших границ.

Что же касается непосредственно «миротворческого формата», то для его одобрения требуется решение Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого является и Россия. Если он нас не устроит, то попросту будет ветирован. Все стороны это прекрасно понимают, и потому и далее будут искать с Москвой взаимный компромисс. Холодная война продолжается», — заключает Руслан Хубиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Белграде состоялось третье совещание, посвященное состоянию дел «в отношении усилий по прекращению войны в Донбассе».

«Неудивительно, что Соединенные Штаты и Россия имеют разные концепции того, как достигнуть мира (в Донбассе), однако мы продолжим работу, чтобы достичь цели», — говорится в заявлении, опубликованном посольством США в России по итогам встречи помощника президента России Владислава Суркова и специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.

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