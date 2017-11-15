Иран отверг израильское предложение о гуманитарной помощи

Тегеран, , 13:49 — REGNUM Иран отверг предложение Израиля об оказании гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения, сообщает 15 ноября Anadolu.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Лос-Анджелесе перед Федерацией еврейский общин Северной Америки, заявил, что им было сделано предложение Ирану об оказании гуманитарной помощи.

Исламская республика, по словам Нетаньяху, немедленно отвергла данное предложение. Однако со стороны Тегерана официальных комментариев по данному поводу пока что не поступало.

Напомним, 12 ноября на ирано-иракской границе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла. В результате природного катаклизма погибло свыше 500 человек, тысячи людей получили ранения, а десятки тысяч лишились крова.

В 2003 году, во время другого землетрясения в Иране, унесшего жизни тысяч людей, Израиль также предлагал гуманитарную помощь, Тегеран и тогда ответил категорическим отказом.

Исламская республика и еврейское государство являются серьезными региональными противниками, между государствами не существует дипломатических отношений. Иран не признает право Израиля на существование.

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