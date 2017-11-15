Правительство Грузии утвердило изменения в составе кабинета министров

Тбилиси, , 13:30 — REGNUM Правительство Грузии на заседании 15 ноября утвердило законопроект о внесении изменений в закон «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии» и сопутствующие ему законопроекты. По информации пресс-службы кабинета министров, пакет законопроектов будет направлен на утверждение парламента страны.

Как сообщалось ранее, в результате запланированных изменений в структуре правительства Грузии упраздняется ряд министерств и ведомств.

В частности, упраздняется министерство энергетики. Те его отделы, которые отвечали за энергетику, переходят к министерству экономики и устойчивого развития Грузии, а отдел природных ресурсов присоединяется к министерству охраны окружающей среды.

Ликвидируется министерство спорта и по делам молодежи, спортивный отдел переходит в ведение министерства культуры и охраны памятников, молодежный — в министерство образования и науки.

К министерству охраны окружающей среды также присоединится министерство сельского хозяйства.

Аннулируется аппарат госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, функции которого переходят к министерству иностранных дел.

В МВД Грузии в результате объединения Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Совета по госбезопасности и управлению кризисами создается Центр по управлению чрезвычайными ситуациями. К Службе государственной безопасности Грузии присоединяется Служба внешней разведки.

Параллельно изменениям в министерствах будет проведена структурная оптимизация подведомственных им юридических лиц.

О структурных и кадровых изменениях в кабинете министров премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвилисообщил на брифинге 13 ноября.

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