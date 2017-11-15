Вице-спикер Верховной рады заставила депутата говорить по-украински

Киев, , 13:03 — REGNUM Перейти на украинский язык заставила депутата заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроед, передает 15 ноября издание «Украинская правда».

Во время объявления заявлений от фракций к трибуне вышел народный депутат от партии «Наш край» Антон Киссе. Он начал выступление на русском языке, после чего его перебила Сыроед.

«Я попрошу, пожалуйста, выступать на украинском языке <…> правила одни для всех. Одна минута на украинском языке», — сказала председательствующая на собрании вице-спикер Рады.

В ответ депутат сказал, что уже посещает курсы и через месяц сможет выступать на украинском. В результате спора Киссе в течение минуты выступал на русском, после чего у него был отключен микрофон.

Он попытался убедить Сыроед в необходимости закончить выступление, однако смог продолжить через минуту, перейдя на ломаный украинский язык.

После выступления депутаты отреагировали аплодисментами.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на украинском языке заговорит каждый украинец.