Среда, 15 Ноября 2017 года
13:47:20 МСК

Демократический союз Сирии высоко оценил роль США в конфликте

Политика

Курды убеждены, что Соединенные Штаты должны продолжать свои активные действия в Сирии

Демократический союз Сирии высоко оценил роль США в конфликте
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Дамаск, 15 ноября 2017, 13:04 — REGNUM  Основная курдская партия Демократический союз Сирии (ДСС) высоко оценила роль коалиции, возглавляемой США, которая, по их мнению, сыграла важную роль в сирийском конфликте, сообщает 15 ноября Reuters.

В первую очередь ДСС оценила вклад в борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Курды убеждены, что Соединенные Штаты должны продолжать свои активные действия в Сирии, пока не появится возможность достигнуть политического урегулирования конфликта.

ДСС также подчеркнула, что пока в Сирии присутствуют турецкие и иранские вооруженные силы, а также боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), политическое решение невозможно.

Именно поэтому курды считают, что коалиция, возглавляемая США, должна продлить свое пребывание в стране.

Напомним, до гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году, сирийские курды не имели собственной автономии, однако в связи с наступлением террористических группировок Дамаск предоставил курдам самоуправление, которое, как того желает ДСС, должно быть зафиксировано в послевоенный период.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ опубликовало фото колонны ИГ* в Сирии вместо кадров из игры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить