Демократический союз Сирии высоко оценил роль США в конфликте

Дамаск, , 13:04 — REGNUM Основная курдская партия Демократический союз Сирии (ДСС) высоко оценила роль коалиции, возглавляемой США, которая, по их мнению, сыграла важную роль в сирийском конфликте, сообщает 15 ноября Reuters.

В первую очередь ДСС оценила вклад в борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Курды убеждены, что Соединенные Штаты должны продолжать свои активные действия в Сирии, пока не появится возможность достигнуть политического урегулирования конфликта.

ДСС также подчеркнула, что пока в Сирии присутствуют турецкие и иранские вооруженные силы, а также боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), политическое решение невозможно.

Именно поэтому курды считают, что коалиция, возглавляемая США, должна продлить свое пребывание в стране.

Напомним, до гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году, сирийские курды не имели собственной автономии, однако в связи с наступлением террористических группировок Дамаск предоставил курдам самоуправление, которое, как того желает ДСС, должно быть зафиксировано в послевоенный период.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ опубликовало фото колонны ИГ* в Сирии вместо кадров из игры