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Зюганов: Разве можно государство опускать ниже параши?

Политика

В КПРФ указали на информационную безопасность России

Зюганов: Разве можно государство опускать ниже параши?
Иллюстрация: Kremlin.ru
Геннадий Зюганов

Москва, 15 ноября 2017, 12:53 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал серьезно отнестись к выборам президента РФ в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

«Эти кандидаты от «Дома-2» — это не просто убожество. Разве можно страну опускать ниже параши? Это не публичный дом — государство с тысячелетней историей. Таких государств с десяток на всей планете», — сказал лидер партии в Госдуме, имея в виду заявку на выдвижение Ксении Собчак.

«Это к вопросу об информационной безопасности, нормального проведения политического процесса и достойных выборов… Мы обязаны все серьезно отнестись», — считает депутат Госдумы.

Зюганов об этом заявил в ходе обсуждения законопроекта об НКО — иностранных агентах. После приобретения статуса НКО-инагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

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Выборы президента России-2018

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