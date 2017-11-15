Военные Зимбабве арестовали президента Мугабе

Хараре, , 12:53 — REGNUM В Зимбабве местные военные поместили под стражу президента страны Роберта Мугабе и его семью. Об этом сообщает в среду, 15 ноября, телерадиокомпания ВВС.

«Военные, захватившие в Зимбабве здание гостелекомпании Зед-би-си, объявили, что взяли под стражу президента страны Роберта Мугабе и его семью», — передает вещатель.

При этом сами военные не считают случившееся госпереворотом. По их словам, цель — преступники в окружении президента, которые наносят вред государству.

Отмечается, что в правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» назвали последние события в стране «началом новой эры».

«Ни Зимбабве, ни партия не принадлежат ни Мугабе, ни его жене, — говорится в заявлении партии. — Сегодня начинается новая эра».

По данным местных СМИ, приемником 93-летнего Мугабе, планирующего в ближайшее время подать в отставку, станет вице-президент Эммерсон Мнангагва. В правящей партии считают, что «Мнангагва поможет сделать Зимбабве лучше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Зимбабве начался 6 ноября 2017 г. после отставки вице-президента страны Эммерсона Мнангагвы. Глава Вооруженных сил Зимбабве Константин Чивенга заявил, что военные страны «вмешаются» в политический конфликт, после чего 14 ноября на улицах Зимбабве появились танки.

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