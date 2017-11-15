ООН осудила политику ЕС по миграции

Рим, , 12:44 — REGNUM

Суровая атака на европейскую политику, и прежде всего итальянскую, в отношении мигрантов пришла из ООН. Верховный комиссар по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал «бесчеловечным» сотрудничество между Европейским союзом и Ливией по управлению миграционными потоками из Африки.

«Политика Европейского союза по оказанию помощи ливийской береговой охране по перехвату мигрантов в Средиземном море является бесчеловечной. Страдания мигрантов, задержанных в Ливии, — это вызов к совести человечества», — заявил комиссар. Его слова цитирует 15 ноября итальянская il Corriere della Sera.

ООН не в первый раз высказывается на тему того, как Ливия обращается с людьми, пытающимися попасть в Европу, особенно осуждая условия, в которых мигранты содержатся в Северной Африке.

Зейд Раад аль-Хусейн просит международное сообщество не закрывать глаза на невообразимые ужасы, которые испытывают мигранты в Ливии.

Верховный комиссар также осудил помощь, оказываемую ЕС и Италией береговой охране Ливии по аресту мигрантов в море, «несмотря на озабоченность, выраженную правозащитными группами» в отношении дальнейших судеб беженцев.

Толчком к такому резкому заявление комиссара ООН послужил также репортаж канала CNN, который распространил видео ужасных условий одной из тюрем, где содержатся беженцы, там же людей продают как рабов для различных работ.

Как сообщают итальянские СМИ, видеоматериал был доставлен ливийским властям, которые пообещали провести расследование.

В понедельник, 13 ноября, итальянские СМИ распространили новость о том, что семь мигрантов выжили в гетто Сабха, наиболее пугающей тюрьме контрабандистов в Ливии, и теперь сотрудничают с итальянской полицией, чтобы опознать главарей и помочь следователям в охоте на генерала Алми, лидера ополченцев, который управляет крепостью на краю пустыни.

Представитель ЕС ответил верховному комиссару ООН, заявив, что ЕС также настроен «закрыть лагеря в Ливии», потому что «ситуация неприемлема», но ЕС находится в контакте с местными властями и следит, чтобы те использовали центры, которые соответствуют гуманитарным стандартам.

Представитель ЕС пояснил, что Европа работает с Ливией при полном сотрудничестве с ООН именно потому, что ее приоритет всегда был и будет состоять в том, чтобы спасать жизни, защищать людей и бороться с торговцами людьми.

Вечером во вторник, 14 ноября, поступил комментарий итальянского МИДа, в котором говорится, что с самого начала Италия во всех учреждениях открыто говорила о проблеме условий проживания беженцев в центрах по приему в Ливии, призывая ЕС, а также агентство ООН работать совместно в этом направлении.

Напомним, в мае 2017 года Италия заключила соглашение с правительством Фаиза Сараджа и мэрами южных городов Ливии по контролю за потоками мигрантов через Средиземное море в Европу. В рамках совместных соглашений Италия также направила корабли ВМФ в ливийские прибрежные воды для патрулирования границ и борьбы с контрабандой.

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