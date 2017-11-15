После звонка Путина дольщикам дело «Речелстроя» отдали в СКР

Челябинск, , 12:31 — REGNUM В Челябинске уголовным делом по факту возможного хищения денег у дольщиков ООО «Речелстрой» займётся Следственный комитет. Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере передано из полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце 2014 года «Речелстрой» приступило к строительству домов в микрорайоне Чурилово Lake Sity. Первые новоселья должны были состоятся в 2016 году. Четыре дома удалось сдать. Но остальные до сих пор не построены. Причиной стали финансовые трудности «Речестроя».

На сегодняшний день осталось возвести 18 домов. Но уже известно, что строить будут лишь 11. Дольщикам из оставшихся семи предложат квартиры в тех домах. что удастся построить.

В 2017 году граждане, порядка двух тысяч человек, вели переговоры с застройщиком и пытались достучаться до областных властей и президента России Владимира Путина. Это сделать удалось. Региональные чиновники провели с людьми несколько встреч. А вечером 9 ноября представителям дольщиков позвонил лично глава государства. Позднее он поручил губернатору Борису Дубровскому встретиться с гражданами. Это было сделано 10 ноября.

На сегодняшний день деньги на строительство снова появились. Стройку ведёт уже другая компания. При этом граждане просили чиновников контролировать расходование средств. Чиновники пообещали отследить, правильно ли тратятся деньги.

У некоторых дольщиков появилась эйфория. Однако затем граждане начали разочаровываться.

А тем временем идёт расследование уголовного дела по факту возможного хищения денег. В СКР заверяют, что к нему привлечены наиболее опытные следователи. Предстоит определить круг подозреваемых и собрать доказательства.

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