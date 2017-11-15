США: летчику Ярошенко в тюрьме вводят новые ограничения

Нью-Джерси, США, , 12:31 — REGNUM Удерживаемый в американской тюрьме российский летчик Константин Ярошенко известил об ужесточении своего содержания, сообщает 15 ноября издание «Известия».

Ограничения, по словам похищенного американскими спецслужбами российского гражданина, коснутся, в основном, правил хранения личных вещей.

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Касаются новые правила не только писем и фотографий, но даже и предметов личной гигиены. Заключенный в американской тюрьме «Форт-Дикс» Ярошенко заявил, что подобное ужесточение правил является своеобразной местью ему за постоянные жалобы на произвол и дискриминацию со стороны руководства пенитенциарного учреждения.

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С 27 ноября 2017 года в камере ему можно будет иметь только 25 фотографий, 25 писем, три газеты и пять журналов, все то, что будет обнаружено сверх «лимита», будет безвозвратно конфисковано. Связано это, как декларируется, с соображениями безопасности.

«Как фотографии моей мамы, жены и дочери влияют на безопасность в тюрьме?» — задает риторический вопрос Константин Ярошенко.

Напомним, Ярошенко находится в американской тюрьме уже семь лет. Арестован он был в 2010 году, осужден - в 2011 г. Либерийские власти арестовали Ярошенко, поводом к аресту стали якобы полученные агентами Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков доказательства против Ярошенко, свидетельствующие о его намерениях транспортировать крупную партию кокаина.

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В США, куда его доставили из африканского государства, состоялся суд, и российского гражданина приговорили к 20-летнему заключению.

В августе 2017 года Ярошенко, комментируя отказ корреспондентов британской газеты The Guardian от встречи с ним, заявил, что все это является очередной попыткой скрыть правду о дискредитации России.

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Ярошенко в тюрьме не получает квалифицированной медицинской помощи: вместо лечения восьми зубов ему их просто удалили."Не оказывается ему помощь и по другим направлениям — у него, к сожалению, целый ряд хронических заболеваний», — сообщил 17 февраля 2017 года сотрудник МИД РФ.

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