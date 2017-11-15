Зеркальный ответ США: Госдума одобрила поправки о СМИ-инагентах

Москва, , 12:27 — REGNUM Государственная дума РФ отвечает Вашингтону на притеснение российских информационных агентств. Законопроект о СМИ — иностранных агентах парламентарии одобрили во втором чтении, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Благодаря поправкам власти РФ смогут поставить американские пропагандистские ресурсы в то же положение, в котором сейчас оказались российские СМИ в США, отмечают депутаты. Для этого не потребуется вводить какие-либо цензурные ограничения, препятствий для работы иностранных журналистов в России также не возникнет.

Напомним, 9 ноября минюст США, по сути, выставил американскому подразделению российской телекомпании RT ультиматум — до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае филиалу телеканала грозила заморозка счетов и активов, а его главе — помещение под стражу.

Руководство телеканала было вынуждено выполнить требование в срок. Как пояснила главный редактор RT Маргарита Симоньян, выбирать пришлось «между уголовным делом и регистрацией». Симоньян иронично поздравила с этим фактом «американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит».

Читайте также: Минюст США подтвердил регистрацию RT в качестве иностранного агента

Одобренный Госдумой законопроект касается иностранных средств массовой информации, то есть зарегистрированных за рубежом юридических лиц или иностранных структур без образования юридического лица, которые распространяют на неограниченную аудиторию печатные, звуковые, аудиовизуальные и иные материалы.

Если такие организации получают средства или имущество от иностранных государств или их органов, а также от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства или уполномоченных ими лиц, то они могут быть признаны иностранными СМИ с функциями иностранного агента.

В таком случае иностранное СМИ подпадает под действие закона «О некоммерческих организациях», который регулирует правовой статус НКО-инагента, и несет соответствующие права и обязанности.

Как пояснил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»), речь идет об адаптированных к российскому законодательству требованиях, аналогичных принятым в США.

Указанный законопроект предусматривает также досудебную блокировку сайтов нежелательных организаций.Третье чтение поправок также состоится 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в начале 2017 года российские информационные ресурсы RT и Sputnik были названы американской разведкой инструментами для вмешательства России во внутренние дела США. С их помощью Москва якобы могла повлиять на на итоги президентских выборов 2016 года, победителем которых стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Российская сторона не раз отвергала подобные обвинения, поясняя, что внутренние политические процессы — исключительная прерогатива самих США. На притеснение российских СМИ Москва пообещала ответить Вашингтону зеркально и адекватно. В частности 14 ноября об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Читайте также: Володин: РФ и впредь будет зеркально отвечать на давление на свои СМИ