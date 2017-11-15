Самара, , 12:23 — REGNUM Главой Самары станет женщина, сообщил ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, но назвать ее отказался. Источники в элите утверждают, что речь идет о кандидатуре главы Железнодорожного района Самары Елене Лапушкиной, которая считается выдвиженцем врио губернатора Дмитрия Азарова, когда он был избранным мэром Самары.

Лапушкина имеет чиновничий стаж работы более 20 лет, ее называют креатурой авторитетного предпринимателя, экс-депутата Самарской губернской думы Олега Борисова, который считается негласным хозяином Железнодорожного района.

В июле 2013 года будучи мэром Самары Дмитрий Азаров назначил Лапушкину главой администрации Железнодорожного района, которая до этого работала в должности замглавы района.

«Елена Владимировна более 20 лет назад пришла в администрацию Железнодорожного района и прошла большой путь, погрузившись во все сферы деятельности города и района, — отметил тогда Азаров. — Для меня важно, чтобы люди, которые работают последовательно, профессионально, ответственно, занимали руководящие посты».

Лапушкина начала свою работу в Администрации Железнодорожного района в 1992 году в должности председателя комитета по делам молодежи. До этого она, химик по образованию, работала инженером в Куйбышевском машиностроительном объединении «Металлист».

Депутат Матвеев обращает внимание на то, что «вся суета по срочному продлению полномочий гордумы под оперативное назначение нового главы города вместо отправленного в отставку Олега Фурсова делается под нее».

«Фигура, выдвинута из чиновничьих недр врио губернатора Дмитрием Азаровым. Ее фамилия ничего не говорит большинству жителей Самары, ну, кроме, возможно, некоторой их части. Что можно сказать о кандидатуре, о которой даже депутаты, которые через несколько дней ее утвердят, пока еще не в курсе?», — пояснил Матвеев.

По мнению политика, ситуация с назначением главы Самары говорит о «реформе местного самоуправления» Дмитрия Азарова, идущей вслед за «экспериментами» бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

«Отмечу, что назначенный сейчас глава города будет означать, что, по крайней мере, в ближайшие пять лет прямых выборов мэра Самары не будет, — считает Матвеев. — А продленные на 2,5 года полномочия гордумы (а это «команда созидания» и Меркушкина) также будет означать, что и депутатов себе самарцы (единственные в области) раньше 2020 года напрямую выбирать не смогут. Хочется верить, что такое поражение в правах по сравнению с другими жителями области не является благодарностью самарцам со стороны их бывшего мэра, а является только тактическим ходом, за которым последует какая-то великолепная, полезная для самарцев четкая программа, о которой пока нас просто не проинформировали».

Как сообщало ИА REGNUM, назначенный врио губернатора Дмитрий Азаров уволил главу Самары Олега Фурсова. 31 октября Самарская гордума проголосовала за досрочное прекращение полномочий главы города. Азарову предстоит принять решение, кто возглавит город-миллионник с учетом будущих президентских выборов и губернаторских. В элите предполагали, что возможным главой Самары станет соратники Азарова и давний партнер Виктор Кудряшов (оба выходцы из холдинга «Волгапромгаз»). Но Кудряшов получил пост врио первого заместителя председателя правительства области.

Читайте ранее в этом сюжете: Политические торги за пост главы Самары