Косачев: Ответ на виртуальную резолюцию ООН по Крыму может быть реальным

Москва, , 12:16 — REGNUM В Совфеде отметили виртуальность и циничность принятой Третьим комитетом Генассамблеи ООН резолюции «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Документ «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» внесен украинской стороной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Проект резолюции «осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма».

Таких субъектов, как «Автономная Республика Крым и город Севастополь, Украина», в природе больше не существует, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Кроме того, по его мнению, «налицо очередная откровенно лицемерная попытка под видом заботы о правах человека пропихнуть в международные документы украинские подходы про «оккупацию», «аннексию» и тому подобное».

«Понятно, что иначе это просто не попало бы в Третий комитет, который занимается гуманитарными темами, и не получило бы там поддержки большинства, которое, как известно, также активнее голосует по правочеловеческим досье, зачастую попросту не замечая основной цели таких документов», — отметил сенатор в соцсети.

Цинизм ситуации в том, что инициатором резолюции о правах крымчан выступает именно Украина, которая до 2014 года занималась дискриминацией русскоязычного населения Крыма по национальному признаку, а после — лишала жителей полуострова доступа к воде и энергии, организовала транспортную и торговую блокады, поддержанные странами Запада, принявшими к тому же дискриминационные визовые ограничения для крымчан, указал Косачёв.

Это та самая Украина, которая приняла националистический закон об обучении на украинском языке, вызвавший возмущение у соседей, но в данной резолюции проявляющая трогательную заботу о крымскотатарском и украинском населении не принадлежащего ей полуострова, которое как раз получило такие права на обучение в национальных школах и классах по своему выбору, а их языки — статус государственных в Крыму, отметил парламентарий.

«Эти циничные и подлые игры вокруг Крыма, в которых нет никакого иного содержания, кроме «фантомной» злобы Киева и отражения нынешних русофобских кампаний Запада, отражают единственное стремление не помочь жителям Крыма, а отомстить им и России. Не знаю, может, мы упустили, что с какого-то момента в число «европейских ценностей» вошло странное представление, будто заботой о правах населения является его отрезание от элементарных благ и откровенный шантаж? А не пора ли сделать предметом отдельного досье для Третьего комитета ГА ООН действия Украины и Запада против Крыма? Вот там гарантирована масса не виртуальных, а реальных фактов», — рассуждает он.

Обнадеживает в этой ситуации только одно, считает Косачёв.

«Нынешняя резолюция принята рекордно низким, по сравнению с предыдущими годами, числом стран, за неё проголосовавших. Тема явно уходит в историю. А Украина в неё все больше и больше вляпывается», — заключил он.

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