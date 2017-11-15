Отцы и деды: ярославский депутат принял на работу в городское АО свою дочь

Ярославль, , 12:15 — REGNUM Дочь депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Волончунаса Екатерина Волончунас работает в АО «Ярославльзаказчик», 100% акций которого принадлежит мэрии Ярославля. Одновременно Екатерина трудится помощником своего деда — депутата Ярославской областной думы, экс-мэра Ярославля Виктора Волончунаса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина работает специалистом по закупкам «Ярославльзаказчика», судя по всему, работать туда она устроилась либо во время, либо после избирательной кампании, в результате которой ее отец был избран депутатом от «Единой России». Сама Екатерина принимала участие в партийных праймериз и не указывала тогда предприятие местом своей работы. Сам Дмитрий Волончунас возглавил «Ярославльзаказчик» после того, как и.о. мэра стал Владимир Слепцов — давний соратник его отца, экс-мэра Ярославля, а ныне депутата областной думы Виктора Волончунаса.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Екатерина Волончунас сообщила, что сама пробивается в жизни и не видит ничего зазорного в том, чтобы работать в компании своего отца. Подробно на эту тему Екатерина разговаривать отказалась. Ее дед — более опытный политик — свою позицию пояснил.

«Да, Екатерина работает моим помощником в областной думе. Помогает мне по компьютерным вопросам. Сейчас она работает на треть ставки. Она закончила в этом году юридический факультет и работает в АО «Ярославльзаказчик». Она там не какой-нибудь начальник, обычный специалист, пусть набирается опыта. Мне что, ее за пределы города выслать?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Председатель комиссии по законности муниципалитета Ярославля, а также комиссии, которая контролирует соблюдение депутатами антикоррупционного законодательства Олег Ненилин сказал, что в этой ситуации не не только ничего противозаконного, но и неэтичного.

«Ярославльзаказчик — это акционерное общество, пусть и в городской собственности. Вопросы конфликта интересов в таких обществах регулируются внутренними документами общества, это не регулируется законами и не относится к нашей компетенции. Если же смотреть с точки зрения традиционной корпоративной этики, то это тоже нормально. Считается неэтичным, если родственник работает в непосредственном подчинении, например, муж — директор, жена — заместитель. Если же родственник является рядовым сотрудником, это нормально», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Ненилин.

Практика назначения депутатов муниципалитета руководителями предприятий муниципального сектора, а также назначения помощниками депутатов родственников довольно распространена в Ярославле.