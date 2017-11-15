Британские СМИ обвинили Россию во «влиянии» на Brexit

Лондон, , 12:12 — REGNUM СМИ Великобритании отметили, что накануне референдума по выходу страны из Евросоюза российский сегмент Twitter проявлял чрезвычайную активность, сообщает 15 ноября Reuters.

В течение 48 часов, предшествующих референдуму, в российском Twitter было опубликовано 45 тыс. сообщений, которые и решили исход голосования, уверены британские ученые, мнение которых распространили СМИ Соединенного Королевства.

По утверждению журнала The Time, большинство сообщений побуждало людей покинуть Евросоюз, они были распространены ботами, которые были созданы специально для этой цели и, в конечном счете, повлияли на итоговый результат.

Как отмечается в публикации, многие аккаунты в Twitter, повлиявшие на итоги британского референдума, хоть и были ботами, но имели человеческую привлекательность.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум относительно выхода страны из Европейского союза, большинство граждан высказались за выход Соединенного Королевства из содружества.

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