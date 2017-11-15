Станислав Тарасов, , 12:52 — REGNUM

Президент Армении Серж Саргсян посещает с рабочим визитом Россию. Визит приурочен к открытию Дней культуры Армении в России. География мероприятий, которые пройдут в рамках Дней Армении, не ограничивается только российской столицей, они пройдут в 13 городах. Как сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах со своим армянским коллегой президент России Владимир Путин «обсудит вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику Евразийского экономического союза». Помимо того, стороны «обменяются мнениями по актуальным региональным темам».

Диалог между лидерами России и Армении носит интенсивный характер, что предопределяется действительно стратегическим уровнем партнерства между двумя странами, их участием в ОДКБ и ЕАЭС, широкой внешнеполитической координацией, активным сотрудничеством на международных и региональных площадках. Так что тем и вопросов для обсуждений у Москвы и Еревана хватает, хотя многое определяется текущим характером выстроенных взаимоотношений. Поэтому каждый визит Саргсяна в Россию имеет свои малозаметные особенности. Не являются исключением и его нынешние переговоры с Путиным. Напомним, что ранее в Ереване прошла встреча глав правительств стран — членов ЕАЭС, в которой принял участие председатель правительства России Дмитрий Медведев. После этого президент Армении в интервью РИА «Новости» обозначил главную тему своих переговоров в Москве: продолжить начатое в формате ЕАЭС экономическое сотрудничество и расширение инвестиционных перспектив.

Однако на горизонте замаячил интригующий нюанс: в конце ноября в Брюсселе ожидается подписание рамочного соглашения Армении с Евросоюзом. Более того, посол США в Армении Ричард Миллс в интервью радиостанции «Свобода» сделал в этой связи громкое заявление, из которого следует, что от подписания (или отказа от подписания) Ереваном соглашения с ЕС будет зависеть «уровень ее суверенности». Что дало повод некоторым экспертам говорить о том, будто «Ереван оказывается вновь на развилке выбора путей своего дальнейшего развития». Как говорил недавно Саргсян, «в 2013 году, когда Армения вела переговоры с ЕАЭС и ЕС, из ЕС передали, что вступление Армении в ЕАЭС является препятствием для заключения соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с Европейским союзом». Что произошло в итоге в 2013 году, известно всем. Затем было разработано новое соглашение Армения — ЕС, которое, если судить по некоторым признакам, уже не содержит столь категорических условий. Если вывести за скобки экономическую составляющую соглашения, то вырисовывается любопытная комбинация.

Обозначим ее первую часть. Дело в том, что переговоры по соглашению с ЕС вел и Баку. Но Брюссель отказывается вводить в политическую преамбулу договора термин «сохранение территориальной целостности Азербайджана», что вполне устраивает Армению, так как это перестраховывает ее в части урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Очевидно, что ЕС, подписывая с Ереваном соглашение с определенными формулировками, в случае с Азербайджаном не может их произвольно менять. Не случайно, что такой ход событий в Баку был расценен как «ловушка для Азербайджана». На торжественном юбилейном мероприятии в связи с 25-летием партии «Ени Азербайджан» президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Мы не внесем никаких изменений в нашу принципиальную позицию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта». А говоря о Европе, он констатировал, что «отношения между Азербайджаном и Советом Европы пережили искусственный кризис» и «если этот кризис углубится, то, конечно же, Азербайджан будет вправе сделать свой выбор». Но главное, по словам Алиева, то, что Баку «не допустит создания второго армянского государства», хотя по факту республика Арцах (Нагорный Карабах) уже существует.

Суть второй части интриги заключается в том, что Азербайджан дает понять — проект «второго армянского государства» продвигает Запад. И если Саргсян откажется подписывать соглашение с Евросоюзом, то определенные круги в Армении могут обвинить его «в предательстве», из-за которого Армения «перестает быть суверенным государством».

Третья часть интриги. Турция и Азербайджан предприняли попытку продвинуть через Россию свой вариант урегулирования карабахского конфликта, детали которого неизвестны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды перед переговорами с Путиным в Сочи поднимал эту тему, намекая, что в этом вопросе очень многое, если не все, зависит от позиции Москвы и конкретно российского президента. В основании таких суждений лежит гипотеза внешне предполагаемого антизападного альянса Турция — Россия — Азербайджан, что, как справедливо отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, воспринимается в качестве своего рода дипломатической игры, за которой просматривается стремление Анкары более активно подключиться к разрешению нагорно-карабахского конфликта и укрепиться в Закавказье. Вряд ли случайны многочисленные «сливы» о неких пяти или семи районах, которые Ереван якобы обязуется вернуть в короткие сроки Азербайджану. Но в Сочи на переговорах между Путиным и Эрдоганом карабахская проблематика не была обозначена в переговорной повестке. Прежде всего потому, что она не является вопросом, касающимся двусторонних российско-турецких отношений. Как пишет в этой связи Колеров, «провалились неловкие попытки подцепить Москву на ее — давно уже не розовых — иллюзиях о евразийской интеграции и «продать» Москве сомнительное удовольствие видеть новых, еще менее надежных и еще более временных членов в лице Турции и Азербайджана».

Но интрига продолжает раскручиваться. В Москве прошла встреча главы МИД Армении Эдварда Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В переговорах принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик. Согласно имеющейся информации, «стороны обсудили вопросы, касающиеся претворения в жизнь решений, принятых на саммитах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве». Как заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в Москву для проведения аналогичных переговоров прибывает и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. И вдруг появляется сообщение: в начале будущей недели Баку и Ереван намерен посетить министр иностранных дел России Сергей Лавров. И вновь самые различные версии. Одна из них: Лавров будет пытаться согласовать повестку для грядущей встречи Налбандян — Мамедъяров, в центре которой окажутся венские и санкт-петербургские договоренности. Другая: Лавров предложит новую программу по урегулированию конфликта.

Наконец, третья: Москва позволила Баку и Анкаре политически манипулировать собой, но наступил момент «зачистить поле» и «заморозить» ситуацию до лучших времен. Так что российского министра ждут сложные напряженные переговоры, связанные с реализацией дополнительных мер по снижению напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон. Одним словом, все опять с чистого листа.

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