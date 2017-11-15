Сахалинской Аниве назначат мэра: прежний ушёл в облдуму

Анива , Сахалинская область, , 11:44 — REGNUM Анивскому району Сахалинской области назначат нового мэра. Прежний, 30-летний единоросс Александр Ивашов, сложил полномочия досрочно, объявив об этом в своём Instagram. В сентябре Ивашов стал зампредом Областной думы Сахалина, передает корреспондент ИА REGNUM.

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15 сентября молодой мэр Анивы Александр Ивашов сильно удивил своих избирателей, объявив в Instagram о сложении с себя полномочий. Своё увольнение «по собственному желанию» Ивашов объяснил избранием в Сахалинскую облдуму. Он стал мэром Анивы в 2013-м, за него проголосовали 61% избирателей при явке 30%. Известно также, что Ивашов — сын экс-министра строительства Сахалинской области Елены Ивашовой. Ивашова работала в правительстве Александра Хорошавина, который сейчас находится под судом по обвинению в коррупционных преступлениях.

Сейчас на пост главы округа претендуют четыре человека. В их числе исполняющий обязанности мэра Артем Лазарев, экс-мэр Томаринского района Владимир Коротаев, член общественной организации ветеранов Анивы Юрий Мишин и житель областной столицы Александр Ткачук.

Мэра в Аниве не будут избирать, как раньше, прямым голосованием: его назначит конкурсная комиссия. Документы от четырех кандидатов уже приняты.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 сентября 2017 года пять районов Сахалинской области остались без руководителей. Глава Александровск-Сахалинского района Сергей Гейченко был арестован в связи с коррупционными действиями, во время обыска у него в квартире нашли наркотики.

В СИЗО отправлен глава Корсаковского района Александр Рудаков — его подозревают в получении взятки от коммерческой структуры.

Оставил свою должность, уйдя в отпуск с последующим увольнением, мэр Курильска Георгий Митрик.

Глава одного из самых успешных районов Сахалина — Невельского — оставил пост «по собственному желанию».

Мэр областной столицы — Южно-Сахалинска Сергей Надсадин умудрился за два последних года вызвать критику не только губернатора Сахалина Олега Кожемяко, но и высокопоставленных федеральных чиновников — спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Причиной критики стал неухоженный вид островной столицы.