Израиль предложил гуманитарную помощь Ирану

Тель-Авив, , 11:46 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил оказать гуманитарную помощь гражданам Ирана, пострадавшим от землетрясения, сообщает 15 ноября Agence France-Presse.

Нетаньяху убежден, что несмотря на серьезные противоречия между государствами, нет причин отказывать в помощи простым людям.

Лидер Израиля сделал данное предложение во время выступления на конференции, организованной Федерацией еврейских общин в Северной Америке.

Как отмечают эксперты, подобное заявление носило скорее популистский характер, так как Иран не признает государство Израиль и не может принять подобное предложение, даже если бы очень этого хотел.

«Я видел душераздирающие крики мужчин, женщин и детей, погребенных под обломками зданий. Несколько часов назад я предложил гуманитарную помощь для жертв землетрясения в Иране и Ираке», — добавил Нетаньяху.

Напомним, 12 ноября на ирано-иракской границе произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли свыше 500 человек. Тысячи людей пострадали, десятки тысяч лишились крова.

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