Швеция вслед за Канадой пошлет военных инструкторов на Украину

Киев, , 12:33 — REGNUM Швеция присоединится к канадской операции Unifier (объединитель) по предоставлению Украине военных инструкторов, написал 15 ноября советник президента Украины, помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, намерение шведских военных участвовать в обучении украинских солдат подтвердил министр обороны Швеции Петер Хульквист. Бирюков подчеркнул, что присоединение Швеции к операции Unifier позволит Киеву наладить с ней более тесные военные связи, поскольку ранее Швеция соглашалась оказывать ВСУ помощь только в сфере военной медицины.

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«Это постоянные контакты на уровне генеральных штабов. Это значительно более глубокое и плотное информирование партнеров о реальных событиях на Востоке», — сказал Бирюков.

Он отметил, что в будущем Украина и Швеция могут подписать договор о военно-техническом сотрудничестве. Помощник министра обороны Украины добавил, что Хульквист намерен посетить Украину весной 2018 года.

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Напомним, Канада начала операцию Unifier в 2015 году. В рамках операции 200 канадских военных инструкторов несут постоянное дежурство на Украине, обучая солдат ВСУ. В 2017 году Канада продлила миссию Unifier до 2019 года.

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