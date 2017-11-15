Идентификатором личности в РФ может стать SIM-карта

Москва, , 10:59 — REGNUM В Госдуме Российской Федерации планируют разработать законопроект, который сделает SIM-карту полноценным идентификатором личности гражданина страны. Документ, который закрепит новую норму, депутаты планируют подготовить к весне 2018 года. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков газете «Известия».

По его словам, изменения предлагается внести в один или несколько действующих законов.

Издание отмечает, что количество продаваемых в одни руки SIM-карт ограничено не будет. Что же касается детей, то родители смогут оформить SIM-карту по аналогии с загранпаспортом. Нововведение также предполагает, что передача приобретенных SIM-карт третьим лицам будет запрещена.

«Сейчас контроль за продаваемыми SIM-картами довольно слаб, — говорит Аксаков. — В случае его ужесточения SIM-карты смогут стать полноценным идентификатором личности».

Аксаков добавил, что SIM-карта в качестве удостоверения личности даст гражданам широкие возможности, вплоть до оформления кредита.

В Госдуме уверены, что для запуска инициативы необходим госреестр SIM-карт и ужесточение контроля за ними. В Банке России и Центральном научно-исследовательском институте связи не ответили на запрос газеты.

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