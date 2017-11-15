Главный оппозиционер Камбоджи возвращается в политику

Пномпень, , 11:09 — REGNUM Бывший лидер оппозиции в Камбодже Сам Рейнгси объявил о своем возвращении в политику, сообщает 15 ноября Reuters.

Политик возглавлял Партию национального спасения Камбоджи (ПНСК), в отставку он подал в начале 2017 года, но решил вновь вернуться к политической борьбе.

Об этом Рейнгси объявил за день до решения Верховного суда страны по вопросу о роспуске данной партии.

Возвращение отставного политика проходит на фоне усиливающихся репрессий в Камбоджи по отношению к деятелями ПНСК, в частности сам Рейнгси подвергся преследованию со стороны властей: его лишили депутатского мандата и выдали ордер на его арест.

На парламентских выборах 2013 года ПНСК добилась крупного успеха, собрав порядка 45% голосов избирателей, однако даже такой результат не устроил оппозицию, призвавшую своих сторонников выйти на улицы с целью опротестования официальных результатов голосования.

Вспыхнувшие массовые беспорядки были остановлены после встречи Рейнгси с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, который согласился делегировать оппозиции некоторые полномочия.

Тем не менее ситуация в стране остается напряженной, лидеры ПНСК вынуждены скрываться от преследования со стороны правоохранительных органов.

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