США продолжат поддержку обороноспособности Грузии

Тбилиси, , 10:36 — REGNUM США продолжат двустороннее сотрудничество с Грузией в сфере обороны и поддержку обороноспособности страны, заявил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Как сообщает министерство обороны Грузии, встреча состоялась 14 ноября в рамках визита Левана Изория в Вашингтон.

По информации грузинского министра, с 2018 года США начинают в Грузии осуществление новой программы в сфере обороны, которая будет способствовать обеспечению устойчивости и повышению военных возможностей страны. Джеймс Мэттис положительно оценил проводимые в грузинском оборонном ведомстве реформы и выразил Грузии поддержку.

«США твердо поддерживают стремление Грузии к усилению и модернизации оборонных возможностей, и выделение 2,2% от ВВП на оборону хорошо показывает ваши обязательства в отношении оборонной сферы. Военные реформы хорошо продуманы и будут содействовать повышению эффективности обороноспособности Грузии. Мы поддерживаем этот процесс», — заявил министр обороны США.

По его словам, обе страны объединяют общие ценности — суверенитет, территориальная целостность и уважение к международной повестке дня.

В ходе визита в США министр обороны Грузии проведет встречи с советником президента по вопросам национальной безопасности, главой Совета безопасности Гербертом Макмастером и председателем комитета Сената по вооруженным силам сенатором Линдси Грэмом.

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