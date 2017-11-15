Железняк: Верховная рада уничтожает народную память

Москва, , 10:31 — REGNUM Верховная рада против народной памяти уничтожила статус Дня Победы в Великой Отечественной войне, заменив название самой главной памятной даты словами Вторая мировая война. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Украинские власти сделали новый шаг на пути декоммунизации. Теперь Верховная рада отказалась от упоминания Великой Отечественной войны в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». За решение проголосовал 241 народный депутат из 450.

«Этот шаг так называемой «декоммунизации» Киева направлен не только против народной памяти о героических предках, спасших мир от коричневой чумы. Это глумление киевской хунты над оставшимися в живых ветеранами, которых они намерены уничтожить и лишить гарантий социальной защиты. При этом социальные гарантии и льготы намереваются предоставить бандеровскому отребью и боевикам майданного переворота», — говорит парламентарий.

По его словам, эта очередная демонстрация подлой сути киевского режима, который разглагольствуя с высоких трибун о правах человека, продолжает войну против народа Донбасса.