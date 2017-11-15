Железняк: Проект резолюции ООН по Крыму не имеет перспектив

Москва, , 10:25 — REGNUM Попытка протащить через ООН антироссийский проект резолюции по правами человека в Крыму, инициированный Украиной, как и предыдущие аналогичные инициативы Киева, не имеет никаких перспектив. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Эта откровенная провокация имеет целью подлить масла в топку русофобам и подогреть антироссийские настроения в западном обществе», — сказал он.

Депутат убежден, что уважающие себя члены ООН не позволят манипулировать собой Украине и не станут слепыми исполнителями очевидного политического заказа.