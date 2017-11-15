«Президентство Трампа станет испытанием для СМИ» — журналист

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Авторитетный американский журналист Роберт Вудворт, сыгравший ключевую роль в отставке президента Ричарда Никсона, заявил, что президентство Дональда Трампа станет испытанием для СМИ, сообщает 15 ноября USA Today.

Данную мысль легендарный журналист озвучил во время выступления на ежегодном собрании Американской академии актуариев.

«Это тест. Не думайте, что это обычная политическая борьба, такого никогда не было прежде при других президентах. Это нечто совсем другое. Сможем ли мы выдержать этот тест?», — задался вопросом Вудворт.

Общество не доверяет СМИ, считает репортер, причиной тому стала резкая поляризация журналистского сообщества.

«К чему это приведет? Мы просто не знаем. Единственное, что мы знаем, что нечто обязательно произойдет, что может изменить историю», — резюмировал Вудворт.

Напомним, в 1972−1972 годах в США разразился Уоттергейтский скандал, который привел к отставке президента Ричарда Никсона, ключевую роль в данном событии сыграл журналисты «The Washington Post» Роберт Вудворт и Карл Бернстин, освещавшие скандал, опираясь на конфиденциальную информацию, получаемую от правительственного источника.

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