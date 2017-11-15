МИД РФ: Заметка о денежных переводах дипмиссиям — «крупная деза»

Москва, , 10:19 — REGNUM Публикация BuzzFeed о денежных переводах МИДа российским посольствам за рубежом, якобы говорящих о вмешательстве Москвы в дела США, является крупной дезинформацией. Так 15 ноября прокомментировала инцидент официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«На этот раз это уже не фейк, это крупная деза. Сайт раскрыл детали банковских операций по линии МИД — российские загранучреждения», — отметила Захарова.

В материале упоминаются переводы, цель которых — «избирательная кампания 2016 года». По словам Захаровой, у читателей BuzzFeed может сложиться мнение, что речь идет о выборах президента США.

Назвав сетевое издание «промокашкой» и «врулями», она подчеркнула, что американские журналисты не потрудились обратиться к российским дипломатам за разъяснениями. На самом деле переводы предназначались для организации за рубежом выборов в Госудаственную думу РФ, которые состоялись 18 сентября 2016 года.

О проведении выборов в российских дипломатических и консульских представительствах за рубежом информировал МИД России и Центризбирком. Так, на территории 145 стран действовали 364 избирательных участка, пояснила дипломат.

Захарова вновь подчеркнула, что никакого влияния на процесс выборов главы США российская сторона не оказывала. Она назвала действующего президента Дональда Трампа «плотью и кровью Америки», отметив, что России выбирать для США президентов — «много чести».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в американских СМИ вышла очередная публикация о «российском вмешательстве» в президентскую кампанию 2016 года в США. Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало материал, назвав его свидетельством явной маргинализации этой темы.

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