Госдума не стала обсуждать запрос в ФСБ в связи с телефонным терроризмом

Москва, , 10:17 — REGNUM Госдума не включила парламентский запрос генпрокурору Юрию Чайке и главе ФСБ Александру Бортникову по ситуации с «минированием», передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) предложил обсудить парламентский запрос по телефонному терроризму.

«Документ полностью оформлен, просьба оперативно провести, как положено. Каждый день сотни, тысячи людей эвакуируются, как лихорадка идет… Тишина мне непонятная. Если бездействуют силовики — давайте ускорим», — отметил он.

В КПРФ обеспокоены продолжающимися массовыми заведомо ложными сообщениями «об актах терроризма в зданиях органов власти, на объектах социальной и иных инфраструктур на всей территории Российской Федерации».

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») отметил, что профильный комитет парламентский запрос не обсуждал.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал авторов запроса придерживаться процедуры. «В комитете идет работа, связанная с борьбой с телефонным терроризмом…», — добавил он. «Эта тема у нас стоит на приоритетном контроле», — подчеркнул Володин и предложил вернуться к вопросу в конце дня.