Заместителем ярославского губернатора по внутренней политике стал силовик

Ярославль, , 09:57 — REGNUM Заместителем губернатора по вопросам внутренней политики назначен Андрей Шабалин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Напомним, эта должность прекратила свое существование после ухода из регионального правительства Юрия Бойко в декабре 2016 года.

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, подчеркнув, что это решение согласовано с врио губернатора Дмитрием Мироновым и находится в контексте общей реформы внутренней политики в регионах.

И вот теперь в правительстве вновь появился заместитель губернатора, который будет отвечать за внутреннюю политику. Причем, судя по биографии Андрея Шабалина, от политики он довольно далек.

В 1992 году он закончил Нижегородское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО, получив квалификацию «инженер по эксплуатации радиотехнических средств».

В 2010 году закончил юридический факультет Ярославского филиала Московского психолого-социального института.

С 1992 по 1994 гг. проходил военную службу в войсках ПВО МО Росси на должностях командного офицерского состава. С 1994 по 1996 гг. занимал должность старшего государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции г. Нея Костромской области. С 1996 по 2003 гг. работал в Мантуровском МРО Управления ФСНП России по Костромской области на должностях офицерского состава. С июля 2003 г. по декабрь 2003 г. работал в Мантуровском межрайонном отделе Управления Госнаркоконтроля России по Костромской области на должностях офицерского состава.

С 2003 по 2015 гг. Андрей Шабалин работал в МВД России на должностях офицерского состава. Уволился из МВД России с должности начальника Управления по борьбе с экономической преступностью в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсов, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

С 2016 г. занимал должность заместителя генерального директора АО «ЯГК» по безопасности.

К исполнению своих обязанностей в региональном правительстве Андрей Шабалин приступил сегодня, 15 ноября.