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Заместителем ярославского губернатора по внутренней политике стал силовик

Политика

Он пришел на место, которое ранее занимал Юрий Бойко

Заместителем ярославского губернатора по внутренней политике стал силовик
Правительство Ярославской области

Ярославль, 15 ноября 2017, 09:57 — REGNUM  Заместителем губернатора по вопросам внутренней политики назначен Андрей Шабалин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Напомним, эта должность прекратила свое существование после ухода из регионального правительства Юрия Бойко в декабре 2016 года.

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, подчеркнув, что это решение согласовано с врио губернатора Дмитрием Мироновым и находится в контексте общей реформы внутренней политики в регионах.

И вот теперь в правительстве вновь появился заместитель губернатора, который будет отвечать за внутреннюю политику. Причем, судя по биографии Андрея Шабалина, от политики он довольно далек.

В 1992 году он закончил Нижегородское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО, получив квалификацию «инженер по эксплуатации радиотехнических средств».

В 2010 году закончил юридический факультет Ярославского филиала Московского психолого-социального института.

С 1992 по 1994 гг. проходил военную службу в войсках ПВО МО Росси на должностях командного офицерского состава. С 1994 по 1996 гг. занимал должность старшего государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции г. Нея Костромской области. С 1996 по 2003 гг. работал в Мантуровском МРО Управления ФСНП России по Костромской области на должностях офицерского состава. С июля 2003 г. по декабрь 2003 г. работал в Мантуровском межрайонном отделе Управления Госнаркоконтроля России по Костромской области на должностях офицерского состава.

С 2003 по 2015 гг. Андрей Шабалин работал в МВД России на должностях офицерского состава. Уволился из МВД России с должности начальника Управления по борьбе с экономической преступностью в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсов, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

С 2016 г. занимал должность заместителя генерального директора АО «ЯГК» по безопасности.

К исполнению своих обязанностей в региональном правительстве Андрей Шабалин приступил сегодня, 15 ноября.

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