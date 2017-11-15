Шахназаров: «Западная цивилизация агрессивна по своей природе»

Москва, , 09:44 — REGNUM Противостояние России с Западом будет продолжаться всегда, покуда извечной доминантой западной цивилизации является воля к власти и доминированию, заявил 14 ноября кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия-1».

По словам режиссера, суть цивилизации Запада очень точно описал великий британский ученый Арнольд Тойнби, а ценность его описаний кроется именно в том, что он сам является представителем этой цивилизации.

«Был такой замечательный великий историк и философ Арнольд Тойнби… Крупнейшая фигура XX века, британец, человек очень западный и при этом человек очень умный, интересный, он писал о цивилизациях. Он откровенно говорил: «Западная цивилизация агрессивна по своей природе». Это не мы сейчас об этом говорим, это он говорил, и это так. И в этом нету ничего уничижительного…» — заявил эксперт.

По его мнению, Россия должна понимать это и строить свою политику исходя из этого фактора, поскольку он никогда не будет отменен.

«Это принцип, это движение романо-германской западной цивилизации — доминирование. И она будет к этому стремиться всегда. Так же, как волк, старый, больной, раненый, всегда будет стремиться к добыче. Это принцип вообще существования западной цивилизации… Без понимания вот этого ничего не будет, так же, как западная цивилизация — наследница Древнего Рима, который всегда стремился к доминированию… В этом смысл существования. В этом некая доминанта движения», — заявил Шахназаров.

Напомним, что Арнольд Джозеф Тойнби является одним из крупнейших историков XX века. Его труд «Постижение истории» стал настольной книгой для многих историков и политиков. Тойнби является автором теории нарративов, согласно которой в экстренные моменты истории, когда человечество стоит перед смертельными вызовами, определенная социальная группа, которую он называет «новым большим нарративом», чувствуя этот вызов, дает на него ответ, продлевая существование человечества. Также широко известна теория цивилизаций, согласно которой мир состоит из цивилизаций-монад, которые вместе формируют древо истории. При этом ключевым фактором, определяющим цивилизацию, является религия, вокруг которой она сформировалась.