Савченко о политике Порошенко: Пытается «прикрыть свое бездействие»

Киев, , 09:38 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов и еще ряд депутатов не хотят признавать свою вину за ситуацию на юго-востоке страны. Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

«Сейчас они пытаются сделать все, чтобы такими законами (как о реинтеграции Донбасса), которые в первую очередь проводит президент, прикрыть свое бездействие, — говорит парламентарий. — Они не внесли в парламент в свое время соответствующий указ о введении военного состояния в стране и предоставлении возможности Украине защищаться».

При этом Савченко добавила, что президент Украины делает все, чтобы избежать ответственности, перекладывая решения на Верховную раду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2017 г. Верховная рада Украины приняла закон о продлении особого статуса Донбасса. В нём, в частности, предусматривается, что «особый статус» для Донбасса вступит в силу только после выполнения ряда условий. Одним из таких условий Киев ставит вывод «незаконных формирований» с юго-востока Украины.

Кроме того, президент Украины считает, что данный закон создает условия для развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН.

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