Военные Зимбабве совершили переворот ради «демократических ценностей»

Хараре, , 09:44 — REGNUM Вооруженные силы Зимбабве, осуществившие государственный переворот в стране, заявили, что их целью является желание, чтобы их народ получал наслаждение от демократических ценностей, сообщает 15 ноября Reuters.

«Во-первых мы хотим заверить народ в том, что его превосходительство президент республики Зимбабве Роберт Мугабе вместе со своей семьей находится в безопасности. Мы выступаем лишь против криминальных элементов в его окружении», — утверждают военные.

В заявлении подчеркивается, что после выполнения своей миссии, захватившие власть вернут Зимбабве прежнюю нормальную жизнь.

«Жителей Зимбабве мы призываем к спокойствию, если в этом нет необходимости, то не стоит лишний раз выходить на улицу. Однако те, кто должны выходить на работу, пусть это делают в обычном для себя режиме», — отмечается в заявлении.

Также вооруженные силы страны подчеркнули, что целью их действий является желание доставить удовольствие гражданам в их возможности наслаждаться правами и свободами, которые возвращаются народу посредством вооруженного захвата власти.

Напомним, ситуация в Зимбабве начала осложняться 6 ноября, когда 93-летний президент страны Робер Мугаба отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагва, прежде считавшегося его преемником.

Как следствие, 14 ноября на улицах столицы Хараре появились танки, что говорит о вмешательстве в политический конфликт представителей вооруженных сил страны.

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