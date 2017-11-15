Станислав Стремидловский, , 09:54 — REGNUM

Глава Маронитского патриархата Бешара Раи завершил посещение Саудовской Аравии, которое продолжалось с 12 по 14 ноября. Визит признан «историческим», до сих пор маронитские патриархи на саудовской земле не бывали. Пребывание Раи, который также является католическим кардиналом и входит в коллегию кардиналов, освещали саудовские телеканалы и информационные агентства, а уровень контактов главы Маронитской церкви был высоким.

Процитируем Saudi Press Agency. Первое: «25 Сафара 1439 года хиджры (14 ноября 2017). Служитель Двух Святынь король Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд, да сохранит его Аллах, принял сегодня во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде патриарха Маронитской церкви Бешара Бутроса ар-Раи. В ходе встречи они обсудили братские отношения между Королевством и Ливаном и подчеркнули важность роли различных религий и культур в поощрении терпимости, отказа от насилия, экстремизма, терроризма и обеспечении безопасности и мира для народов региона и всего мира. На встрече присутствовали Его Королевское Высочество министр внутренних дел эмир Абдель Азиз ибн Сауд ибн Найф ибн Абдель Азиз, Его Превосходительство государственный министр и член совета министров доктор Масед ибн Мухаммед Аль-Айбан, Его Превосходительство министр иностранных дел Адель ибн Ахмед аль-Джубайр и Его Превосходительство государственный министр по делам арабских государств Залива Тамер ибн Сабхан аль-Сабхан».

И второе в тот же день: «Его Королевское Высочество наследный принц, заместитель премьер-министра и министр обороны эмир Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз принял сегодня во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде патриарха Маронитской церкви Бешара Бутроса ар-Раи. В ходе встречи они обсудили братские отношения между Королевством и Ливаном и подчеркнули важность роли различных религий и культур в поощрении терпимости, отказа от насилия, экстремизма, терроризма и обеспечении безопасности и мира для народов региона и всего мира. На встрече присутствовал Его Превосходительство государственный министр по делам арабских государств Залива Тамер ибн Сабхан аль-Сабхан».

Между тем накануне визита не было уверенности, что он состоится в назначенные сроки. На момент объявления о нем произошла отставка ливанского премьер-министра Саада Харири, что вызвало правительственный кризис в Ливане и различные спекуляции о причинах и последствиях такого решения высокопоставленного чиновника, ориентировавшегося на Эр-Рияд. Мнения высказывались разные — от того, что Саудовская Аравия готовится использовать Ливан как плацдарм для атаки на Иран, до обвинений ливанского премьера в причастности к группе отстраненных от власти наследником Мухаммедом ибн Салманом саудовских принцев и министров. Бейрут был крайне встревожен, однако, судя по поступающим новостям, напряжение постепенно спадает. Харири на днях публично заявил, что не имеет ничего против шиитского движения «Хезболлы» как партии, но его тревожит внешнеполитическая активность «Хезболлы». А патриарх Раи, встретившийся с главой правительства в Эр-Рияде, как передает саудовский телеканал Al Arabiya, сказал, что «Харири вернется как можно быстрее, и я поддерживаю причины его отставки». Похоже, правительственный кризис в Ливане может быть вскоре разрешен, и Эр-Рияд способен этому содействовать.

Детальный анализ визита главы Маронитской церкви еще предстоит. Пока можно сказать следующее. Сам факт его уже внушает определенные надежды в контексте недавнего заявления принца Мухаммеда ибн Салмана о желательности принятия Саудовской Аравией «умеренного ислама», пусть пока и не ясно, что именно под этим имеется в виду. Эр-Рияд до сих пор жестко ограничивает появление христианства в общественном пространстве, хотя ряд монархий Персидского залива придерживаются более лояльной политики. Как отмечают некоторые ватиканские эксперты в этой связи, «примечательным является приглашение кардиналу Раи — это один из признаков открытости, которые накапливаются в течение некоторого времени». В настоящее время в Саудовской Аравии работают около 300 ливанцев, часть из которых христиане. Если в рамках перехода к «умеренному исламу» им позволят в той или иной степени исповедовать свою веру в стране пребывания, это можно будет назвать очередным признаком «открытости» Эр-Рияда.

А в перспективе, возможно, власти Саудовской Аравии смогут позволить рассмотреть себе более амбиционный проект, о котором в начале сего года объявили в ходе конференции «Свобода и гражданство между разнообразием и интеграцией», организованной в Каире известным суннитским университетом Аль-Азхар под эгидой президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси и благоволении Святого престола. Напомним, что выступивший на ней верховный имам университета, выдающийся богослов суннитского мира Ахмад Мухаммад аль-Тайиб подчеркнул следующее: «Все граждане равны, и христиане не могут рассматриваться как меньшинство, такой термин отмечен отрицательными коннотациями, а совместная воля народа основана на гражданстве, равенстве и верховенстве права, в противном случае нельзя говорить о каком бы то ни было человеческом прогрессе». В Каире тогда побывал и маронитский католический патриарх Бешара Раи, который призвал, чтобы слово «меньшинство» исчезло из «нашего лексикона», и «его следует заменить понятием «гражданства». Понятно, что процесс создания «гражданских наций» в ближневосточных странах без участия Саудовской Аравии будет затруднен, сотрудничество с Эр-Риядом здесь необходимо.

Тем временем, как передает Radio Vaticana, «результаты особой миссии патриарха маронитов пока еще не известны», однако «кардинал Раи объявил, что на обратном пути он остановится в Риме и о своем визите в Саудовской Аравии будет говорить с папой Римским Франциском». Остается ждать новостей и ловить признаки скрытых изменений.

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