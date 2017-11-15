Минобороны РФ открыло горячую линию для призывников

Москва, , 09:06 — REGNUM С 15 ноября Министерство обороны России открывается горячую телефонную линию по вопросам призыва граждан на военную службу в Вооруженные силы РФ, сообщили в военном ведомстве.

Отвечать на вопросы будут офицеры Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ. Они предоставят призывникам и их родственникам полную информацию по всем вопросам призыва на военную службу.

Прямая линия по вопросам призыва в Вооруженные силы РФ будет работать еженедельно по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 (мск) по телефонам: 8(495) 498−96−96, 498−96−97, 498−96−98.

Аналогичные прямые телефонные линии работают во всех штабах военных округов и в военных комиссариатах регионов России.

В Минобороны уточнили, что на сегодняшний день уже направлено для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ более 36 тыс. призывников (27%).

Третий год как проводится призыв граждан на военную службу в Республике Крым и г. Севастополь. Осенью 2017 года с территории полуострова Крым на комплектование войск (сил) планируется направить 2400 человека. Уже отправлены к местам прохождения военной службы около 900 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что граждан России со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами необходимо исключить из призывной кампании.

Напомним, осенний призыв-2017 начался в России 1 октября. В ходе осеннего призыв 2017 года в соответствии с указом президента РФ на службу в Вооруженные силы РФ будут призваны 134 тыс. человек.

Отметим, число призывников сокращено на 18 тыс. человек по сравнению с осенним призывом 2016 года. Сокращение произошло в результате того, что в армии увеличилось число военнослужащих, проходящих службу по контракту.

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