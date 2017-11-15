Китай направит спецпосланника Си Цзиньпина в КНДР

Пекин, , 09:07 — REGNUM Китай направит в Северную Корею специального посланника генерального секретаря ЦК Компартии Си Цзиньпиньна, директора департамента международных связей Сун Тао, сообщает 15 ноября «Синьхуа».

По данным агентства, Сун Тао направится в КНДР в пятницу, 17 ноября. Он проинформирует северокорейские власти о результатах завершившегося в Китае XIX съезда Коммунистической партии.

Отмечается, что официальное объявление будет сделано в самое ближайшее время.

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Напомним, ранее Китай осудил односторонние санкции Японии в отношении КНДР, рекомендовав Токио отказаться от подобной практики.

Как сообщало ИА REGNUM, XIX съезд КПК прошел в Китае с 18 по 24 октября. Главной темой съезда стало построение в стране общества умеренного достатка во время вступления китайского социализма в новую эпоху.

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