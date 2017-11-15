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Госсекретарь США прибыл в Мьянму с официальным визитом

Политика

Тиллерсон проведет встречу с главнокомандующим вооруженными силами страны и Государственным советником Мьянмы

Нейпьидо, 15 ноября 2017, 09:04 — REGNUM  Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Мьянму для переговоров с военными, сообщает 15 ноября Reuters.

Прибыв в столицу Мьянмы Нейпьидо Тиллерсон отправился на встречу с командующим вооруженными силами страны генералом Мин Аунг Хлаингу. После чего Тиллерсон проведет встречу с Государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Планируется, что стороны по итогам встречи проведут совместную пресс-конференцию, которая состоится в этот же день.

Тиллерсон и Аун Сан Су Чжи уже встречались прежде: 14 ноября на Филиппинах во время саммита АСЕАН.

Напомним, 25 августа в Мьянме, в результате нападения боевиков «Армии освобождения рохинджа» на правительственные блокпосты, вспыхнуло насилие, которое привело к тому, что страну покинули порядка 600 тыс. человек, переселившихся в Бангладеш в лагеря для беженцев.

Вооруженные силы Мьянмы обвиняются в военных преступлениях против местных жителей штата Ракхайн. Армия отвергает подобные обвинения, на этой неделе был опубликован соответствующий доклад.

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