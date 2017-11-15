Выборы мэра Омска: «Кто та тёмная лошадка, на которую поставила власть?»

Омск, , 08:50 — REGNUM То, что исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов выбывает из борьбы за кресло градоначальника, стало для омичей неожиданностью.

14 ноября стало известно, что врио губернатора Омской области Александр Бурков предложил Фролову должность своего заместителя. На посту вице-губернатора Фролов будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, дороги.

Эту новость омичи активно обсуждают в соцсетях.

«Единственного нормального кандидата слили», — считает подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

По мнению ещё одного пользователя, Фролова «долго уговаривать не пришлось».

«Действительно сделали предложение от которого он не смог отказаться, по всей вероятности власть не на Фролова поставила, и.о. мэра было подумал, что ещё чуть-чуть и свою вотчину заимеет, не получилось))) Кто же та тёмная лошадка, на которую поставила власть???» — вопрошает омич на страницах паблика.

По мнению омского предпринимателя и общественного деятеля Виктории Богдановой, Фролов с новыми обязанностями справится.

«Ситуация неожиданная, думаю, для всех. Но я уверена, что Сергей Фролов справится. На мой взгляд, очень мудрое решение — брать компетентных, сильных игроков к себе в команду», — прокомментировала Виктория Богданова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

Что касается выборов мэра Омска, по её словам, больших перемен в ближайшее время омичам ждать всё равно не стоит:

«Вне зависимости от кандидата, так как бюджет Омска очень невелик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Фролов стал исполняющим обязанности мэра Омска в июле 2017 года, после того как ушёл в отставку Вячеслав Двораковский, руководивший городом с 2012 года.

В 2015 году прямые выборы мэра Омска отменили. Весной 2017 года первая попытка выбрать мэра по-новому провалилась — оба допущенных до выборов кандидата сняли свои кандидатуры. Вторая попытка намечена на ноябрь текущего года. Выбрать нового мэра депутаты горсовета должны до конца месяца.

Фролов был одним из кандидатов в мэры Омска. Политологи оценивали его шансы как высокие. Также в списке 37 зарегистрированных кандидатов значатся министр экономики Омской области Оксана Фадина, экс-министр природных ресурсов и экологии региона Александр Винокуров, несколько депутатов областного парламента и городского совета.

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14 ноября Бурков встретился с Фроловым и предложил ему войти в состав правительства региона в должности заместителя председателя правительства и курировать блок строительства жилищно-коммунального комплекса, жилищной инспекции и управления стройнадзора.

Фролов признался, что для него это предложение стало неожиданным, однако он готов возглавить этот блок:

«Многие из этих направлений я прошёл специалистом. Если вы мне доверяете, я готов».

Напомним, Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября. Он сменил на посту руководителя области Виктора Назарова, ушедшего в отставку в рамках масштабных осенних перестановок в губернаторском корпусе.

Распоряжение о назначении Фролова на новую должность может быть подписано уже 15 ноября.

Добавим, проект бюджета Омска на 2018 год выглядит следующим образом: доходы — 14 млрд, расходы — 14,85 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в горсовете, дефицит составляет 9,8% от собственных доходов — 775 млн рублей.

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