«Российских хакеров» обвинили в «атаке» на СМИ Британии

Лондон, , 08:44 — REGNUM Британские СМИ, телекоммуникации и объекты энергетики были «атакованы» в 2016 году хакерами, которые имеют отношение к Российской Федерации. Об этом, как передает Reuters, заявил исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Киаран Мартин.

«Я могу подтвердить, — говорит Мартин. — Вмешательство России, зафиксированное Национальным центром кибербезопасности в прошлом году, включало нападения на британские СМИ, телекоммуникации и сектор энергетики».

При этом исполнительный директор Национального центра кибербезопасности добавил, что не будет вдаваться в конкретные подробности, так как подробные результаты расследования «кибератак России» будут в ближайшее время представлены в докладе.

Кстати, напомним, это уже не первое обвинение в адрес РФ со стороны Великобритании. 13 ноября 2017 г. премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что действия России, представляющие «угрозу международному порядку», будут остановлены британской стороной.

По ее словам, цель — поставить Россию на место после ее «вмешательства в выборы разных государств».

При этом Мэй добавила, что возвращение к формату холодной войны с Москвой не является желательным для Лондона.

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