Военные Зимбабве арестовали министра финансов страны

Хараре, , 08:49 — REGNUM Министр финансов Зимбабве Игнатий Чомбо, по данным источника в правительстве страны, задержан военными, 15 ноября сообщает агентство Reuters.

Министр финансов Зимбабве — политический соратник супруги президента страны Роберта Мугабе Грейс, выступающей в качестве главного политического конкурента бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагву.

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Именно отстранение Эммерсона Мнангагву с поста вице-президента в начале ноября и побудило военных Зимбабве к активным действиям против власти. Группа военных захватила в столице страны Хараре здание государственной телерадиовещательной корпорации Зимбабве. Вооруженные люди заняли и центр города.

«Наша цель — только преступники вокруг Мугабе», — заявляют военные, добавляя, что именно эти люди в окружении президента и являются виной социальных и экономических проблем в стране.

Напомним, правящая партия Зимбабве ZANU выступила с заявлением, касающимся высказываний и действий главы военных Константина Чивенги. На улицы столицы Зимбабве Хараре выведена бронетехника.

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Отметим, что Роберт Мугабе правил Зимбабве в течение последних 37 лет.