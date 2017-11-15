Комитет Генассамблеи ООН принял украинскую резолюцию по Крыму

Киев, , 07:52 — REGNUM Резолюцию Украины о якобы имеющих место нарушениях прав человека в Крыму принял 14 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, сообщает УНН.

Согласно сообщению, документ под названием «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым (название Крыма до его отделения от Украины и присоединения к России — ИА REGNUM ) и городе Севастополе» был поддержан 71 государством, среди которых страны ЕС, США и Канада.

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Против антироссийского документа о мифических «нарушениях прав человека» на полуострове проголосовали 25 стран, в том числе Россия, Китай, Куба, Иран, Белоруссия, Казахстан и другие. Остальные 77 стран решили воздержаться.

По результатам голосования украинский документ будет рассмотрен на пленарном заседании 72-й сессии ГА ООН.

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Напомним, совместно с Украиной антироссийский документ по Крыму готовили еще порядка 40 государств, в том числе страны Прибалтики, Германия, Франция, США и Великобритания. В резолюции описываются меры, которые якобы должна предпринять Россия для устранения «нарушения и ущемления прав человека в Крыму».

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