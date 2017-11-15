Посольство РФ: Расследование «подозрительных» переводов МИДа — это позор

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Тема «вмешательства Москвы» во внутренние дела США становится все более маргинальной. Это подтверждает якобы ведущееся ФБР расследование «подозрительных» переводов МИД России своим посольствам, говорится в сообщении российской дипмиссии в Вашингтоне, опубликованном 15 ноября на официальной странице в Facebook.

Речь идет о публикации на портале BuzzFeed, авторы которой утверждают, что ФБР приступило к расследованию финансирования российским внешнеполитическим ведомством своих представительств в ряде стран «от Афганистана до Нигерии».

Отмечается, что в переводах средств, которые предназначались для «проведения выборов», участвовал обслуживающий посольство РФ в Вашингтоне Citibank.

Российские дипломаты отметили, что отнюдь не удивлены обвинением в попытке подрыва «устоев местной демократии». Однако напомнили, что дипмиссия действует в полном соответствии с международными нормами.

Что касается легально получаемых из Москвы средств — они предназначены для реализации права российских граждан за рубежом участвовать в голосовании на президентских и парламентских выборах. Эта работа будет продолжена, заверили в посольстве.

«А журналистам BuzzFeed мы даже благодарны за то, что они раскрыли очередное вопиющее нарушение элементарных норм обращения местных властей с иностранными дипломатическими представительствами», — отметили дипломаты.

Инцидент же они назвали попыткой переложить на Россию и дипмиссию ответственность за разборки внутри США. Этот замысел провалился самым позорным образом, добавили в посольстве.

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