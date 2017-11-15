В Якутии инвестора утопили в бюрократии: «Стыдно, господа»

Якутск, , 07:35 — REGNUM В Якутии компания, которая собиралась построить и отремонтировать 14 котельных, вложив в реализацию своих проектов 464 млн рублей, буквально утонула в бюрократии. Об этом рассказал 15 ноября председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат возмущён тем, что инвестициям не дают дорогу, и высказывает мнение: «Если бы это были какие-то японцы, китайцы или ещё какие иностранцы, то с ними бегали бы как с писанной торбой, а наших можно просто пинать».

Речь идёт о компании «ДВ Энерджи», специализирующейся на строительстве и эксплуатации энергетических систем, которая собиралась до 2019 года реконструировать и построить с сетями 12 котельных в Мегино-Кангаласском районе и по одной — в Горном и Хангаласском. Вложить в постройку объектов компания была намерена 464 млн рублей, 139 из которых — кредитные и должны быть получены от Сбербанка по программе поддержки развития ЖКХ.

«Впору хлопать людям, которые идут к нам с деньгами. Но «ДВ Энерджи» утонуло в нашей бюрократии, — констатировал Виктор Фёдоров. — По первому проекту договора инвестор получил 71 замечание, по второму проекту — 31 замечание, и сейчас в мининвестразвития на согласовании уже третий проект».

Депутат недоумевает, зачем в республике создано агентство инвестиционного развития, если инвесторам не оказывают поддержку по согласованию со всеми министерствами и ведомствами. «Зачем вы вообще тогда нужны, если не помогаете инвесторам? Предприниматели говорят, что минивестразвития и Агентство для них как прокуроры: это не так, это не пойдёт», — добавил Виктор Фёдоров.

По его мнению, ситуация должна была бы выглядеть совершенно иначе: инвестор должен прийти, отдать в одно окно свои документы и в указанное время, дней через 15 — 20 максимум, прийти за готовым пакетом, который ему останется только подписать.

«Ребята, у вас есть лишние полмиллиарда, чтобы построить 14 котельных в наших селах? Если нет, то почему вы отпинываете инвесторов? Будем еще собираться, обсуждать, доказывать, но ведь время-то идёт. Стыдно, господа. К нам идут инвестиции, а мы их забиваем бесконечными требованиями», — обращается к чиновникам депутат, озвучивая необходимость переформатировать Агентство инвестиционного развития.

В министерстве инвестиционного развития и предпринимательства депутату уже ответили на его претензии.

«На сегодняшний день изучение и согласование договоров концессии достигает 6 месяцев и это нормальная практика. Сторонами нанимаются технические и юридические консультанты, привлекаются другие специалисты», — сообщили в ведомстве.

По проекту Инжиниринговой компании «ДВ Энерджи», как выяснилось, дело осложняется тем, что он пилотный, так как применяется в России впервые: по так называемому «коробочному» решению есть третья сторона — ПАО «Сбербанк», с которыми также необходимо согласование.

«Мы анализируем проекты на 15 лет вперёд и должны чётко понимать риски по концессионному проекту. В конечном итоге мы руководствуемся интересами простых граждан, которые будут оплачивать за теплоноситель напрямую инвестору в течение всего срока действия соглашения. Именно поэтому критически важно не ошибиться на данном этапе и не допустить бесконтрольного увеличения тарифов на теплоэнергию. В настоящий момент министерство и Агентство инвестиционного развития РС (Я) работает с потенциальным инвестором по устранению замечаний и делает все возможное для скорейшего запуска проекта», — заверили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года на коллегии по защите прав инвесторов ДФО генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявлял о том, что органы власти в регионах Дальнего Востока создают административные барьеры для реализации инвестпроектов и требуют у предпринимателей лишние бумаги, что в итоге препятствует ускоренному развитию макрорегиона.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка назвал административное давление ключевым негативным фактором для инвестклимата ДФО. Всего, по данным заместителя генпрокурора РФ Юрия Гулягина, в ходе проверки в апреле-мае 2017 года в регионах Дальнего Востока было пресечено 1100 нарушений закона в части защиты прав инвесторов. По итогам надзорных действий возбуждено 8 уголовных дел и 61 административное производство.