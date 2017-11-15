Москва, , 07:14 — REGNUM Сегодня, 15 сентября, президент России Владимир Путин встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, сообщается на сайте Кремля.

15 ноября в Москве по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом будет находиться Президент Республики Армения

Серж Саргсян приедет в Москву по приглашению Владимира Путина.

Во время переговоров глава двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и проблематику сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Также будут обсуждаться актуальные региональные темы.

Позже в Государственной Третьяковской галерее состоится открытие Дней культуры Армении в России. В торжественной церемонии открытия примут участие главы двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз президент Армении Серж Саргсян приезжал в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина в марте 2017 года.

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