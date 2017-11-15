«Не паникуйте, найдите укрытие» — посольство США в Зимбабве

Хараре, , 05:00 — REGNUM Посольство США в Зимбабве обратилось к гражданам Соединенных штатов в стране с призывом «сохранять спокойствие» и «не покидать домов» до окончания политического кризиса, передает Reuters.

«Гражданам США в Зимбабве рекомендуется найти укрытие до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении посольства.

В настоящий момент на улицах столицы Зимбабве слышна стрельба и взрывы, поступают сообщения о столкновениях между сторонниками президента Роберта Мугабе и военными Константина Чивенга, названного правящей партией ZANU «изменником».

Также остается захваченным людьми в форме государственный телеканал Зимбабве ZBC. По-видимому, он также контролируется бойцами Чивенги.

Политический кризис в Зимбабве начался с отставки вице-президента Эммерсона Мнангагва 6 ноября. Вслед за отставкой с поста вице-президента, Мнангагва был уволен со всех руководящих постов в партии ZANU.

Глава военных Зимбабве Константин Чивенга заявил, что «вмешается» в политический конфликт, после чего 14 ноября на улицах Зимбабве появились танки.

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