«Конструктивно и сердечно»: Лондон и Эдинбург провели переговоры по Brexit

Лондон, , 04:02 — REGNUM Глава регионального правительства Шотландии Никола Старджен заявила, что переговоры с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза прошли «конструктивно и сердечно», передает Reuters.

«Нам еще предстоит пройти долгий путь, и мы четко понимаем, что законопроект (о Brexit — прим. ИА REGNUM ) должен измениться, — заявила Старджен после переговоров в Лондоне. — Надеюсь… мы сможем добиться прогресса в ближайшие недели».

Согласно заявлению кабинета Терезы Мэй, правительство Великобритании все-таки согласилось обеспечить Шотландии «значительное увеличение полномочий» после Brexit.

«Премьер-министр повторил, что… планируется значительное увеличение полномочий по принятию решений для правительства Шотландии и других региональных администраций», — говорится в заявлении пресс-службы правительства Великобритании.

Напомним, решение о Brexit было принято Лондоном по результатам референдума 23 июня 2016 года, на котором 51,9% граждан королевства высказались за «развод» Великобритании с Евросоюзом.

Однако большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии, в отличие от англичан и валлийцев, высказались за сохранение Соединенного Королевства в составе ЕС. Этот факт больше года является поводом для «торговли» региональных правительств с Лондоном за преференции после Brexit.

Читайте также: Brexit: Шотландцы переживают за свой виски