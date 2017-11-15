Палата представителей США утвердила новый оборонный бюджет

Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Оборонный бюджет США на 2018 год принят Палатой представителей американского конгресса на очередном заседании, сообщает Associated Press.

Объем бюджета — $700 млрд. Основная часть (свыше $634 млрд) нацелена на общие расходы Пентагона, $66 млрд — на военные операции за рубежом, в частности в Сирии, Ираке, Афганистане.

Уточняется, что для противодействия Северной Корее выделено $12,3 млрд, а $4,6 млрд — для сдерживания России на европейской территории.

За бюджет проголосовали 356 членов парламента, против — 70 человек. Следующим этапом в судьбе бюджета станет его рассмотрение американским Сенатом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о выделении Пентагону $700 млрд из американского бюджета в новом финансовом году принят Сенатом США 19 октября.

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